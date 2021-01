Governo: Zingaretti, 'situazione molto difficile e complessa' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Siamo dentro a una partita politica che cambia di ora in nora". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, all'assemblea dei senatori Pd. "Abbiamo di fronte una situazione molto difficile e complessa sia per quanto riguarda gli aspetti politici e sia per quanto riguarda gli equlibri parlamentari". "Io ho fatto di tutto in questi giorni anche coinvolgendo non solo la Direzione ma livelli diversi del partito, e di diffondere questo senso di una situazione molto complicata. Abbiamo fatto davvero di tutto per dare udienza e ascolto alle idee di tutti i nostri alleati. La situazione è diventata all'improvviso molto complessa". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Siamo dentro a una partita politica che cambia di ora in nora". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, all'assemblea dei senatori Pd. "Abbiamo di fronte unasia per quanto riguarda gli aspetti politici e sia per quanto riguarda gli equlibri parlamentari". "Io ho fatto di tutto in questi giorni anche coinvolgendo non solo la Direzione ma livelli diversi del partito, e di diffondere questo senso di unacomplicata. Abbiamo fatto davvero di tutto per dare udienza e ascolto alle idee di tutti i nostri alleati. Laè diventata all'improvviso".

