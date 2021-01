Governo: Conte, 'fatte scelte giuste? Sempre massimo scrupolo e attenzione' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo seguito il principio di leale collaborazione con cui sarebbe stato possibile attuare strategie di intervento efficace. La pandemia ha rafforzato nelle forze politiche che con lealtà hanno sostenuto il Governo la consapevolezza del valore del dialogo per assumere decisioni fondamentali". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte. "Abbiamo Sempre assunto le decisioni più giuste? Ciascuno esprimerà le proprie valutazioni. Io posso dire che il Governo ha operato un delicato bilanciamento degli interessi costituzionali con il massimo scrupolo, la massima attenzione nella consapevolezza delle conseguenze di immane portata nella vita dei singoli per il futuro della nostra comunità". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo seguito il principio di leale collaborazione con cui sarebbe stato possibile attuare strategie di intervento efficace. La pandemia ha rafforzato nelle forze politiche che con lealtà hanno sostenuto illa consapevolezza del valore del dialogo per assumere decisioni fondamentali". Lo ha detto il premier Giuseppe. "Abbiamoassunto le decisioni più? Ciascuno esprimerà le proprie valutazioni. Io posso dire che ilha operato un delicato bilanciamento degli interessi costituzionali con il, la massimanella consapevolezza delle conseguenze di immane portata nella vita dei singoli per il futuro della nostra comunità".

