Giuseppe Conte alla Camera: dove guardare la diretta oggi 18 gennaio 2021 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a 12:00 di oggi, lunedì 18 gennaio, terrà un discorso alla Camera. Domani, invece, alle 9.30 sarà al Senato. In entrambe le occasioni il Premier renderà comunicazioni sulla situazione politica, come è stato stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo il 14 gennaio. L'ordine dei lavori prevede l'intervento di Conte, il dibattito e la replica del Presidente del Consiglio. A seguire il voto sulla fiducia al Governo posta su una delle risoluzioni presentate. Il voto si svolge con chiama per appello nominale.

