Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, una domanda manda la relazione in fumo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, il confronto rischia di rovinare tutto tra loro, la domanda mette in difficoltà: “Sei innamorata?”. Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, la domanda scomoda dell’uomo rischia di mandare tutto all’aria tra loro, cosa succede? E’ diventata la coppia più amata e contestata del Gf vip quella formata dall’ex Velino e l’influencer, Leggi su youmovies (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., il confronto rischia di rovinare tutto tra loro, lamette in difficoltà: “Sei innamorata?”., lascomoda dell’uomo rischia dire tutto all’aria tra loro, cosa succede? E’ diventata la coppia più amata e contestata del Gf vip quella formata dall’ex Velino e l’influencer,

Telefono_fucsia : @GiuliaSalemi93 Donde este Giulia Salemi que se quite Tokyo ?????? - crocc_con_la_k : RT @devodistrarmi: Guenda Goria fuori e Giulia Salemi in casa #gfvip #tzvip - marisa89952254 : RT @TrueLov68369279: Chi poteva lanciare per sbaglio il pallone fuori dalla casa?? E perché proprio Giulia Salemi?? ????????#gfvip #prelemi htt… - Cate__000 : RT @TrueLov68369279: Chi poteva lanciare per sbaglio il pallone fuori dalla casa?? E perché proprio Giulia Salemi?? ????????#gfvip #prelemi htt… - intoyourIife : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -