GFVip 5, duro scontro tra Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello: «Sei superficiale e invidiosa!» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nella casa di Grande Fratello Vip 5 gli scontri sono sempre dietro l'angolo. Questa volta c'è stato un duro confronto tra Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. La lite è nata a causa di un gioco innocuo proposto da Tommaso Zorzi che in maniera divertente si è rivolto alla modella brasiliana domandandole chi tra gli inquilini seconde lei non meriti di arrivare in finale. La risposta della showgirl ha spiazzato tutti quanti, anche il diretto interessato, ovvero Pierpaolo. Da dopo la sentenza, la situazione tra i due coinquilini è iniziata a surriscaldarsi fino a diventare incandescente. A difesa di Pretelli è intervenuta anche Giulia Salemi, scatenando definitivamente il caos.

