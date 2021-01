Di Maio “La maggioranza? Quando servirà l’avremo” (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo fiduciosi per martedì, ma al momento attuale è una crisi aperta, aperta da Renzi in modo irresponsabile. Conte in Aula parlerà e lì ci sarà una distinzione tra costruttori e distruttori. Trovo folle pensare ad elezioni nel mezzo di una pandemia, ma voglio chiarire subito che tra governi stiracchiati, governicchi e governissimi allora meglio il voto”. Lo dice al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.Di Maio boccia l’ipotesi di un esecutivo non politico: “I governi tecnici in tempi di crisi abbiamo già visto cosa sono in grado di fare”. E chiude a un nuovo accordo con Italia Viva: “Quando abbiamo dato vita a questo governo lo abbiamo fatto superando profonde difficoltà e diffidenze con tanti, anche con lui. Chi rompe non può più essere un interlocutore credibile. Come si fa oggi?”. Per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo fiduciosi per martedì, ma al momento attuale è una crisi aperta, aperta da Renzi in modo irresponsabile. Conte in Aula parlerà e lì ci sarà una distinzione tra costruttori e distruttori. Trovo folle pensare ad elezioni nel mezzo di una pandemia, ma voglio chiarire subito che tra governi stiracchiati, governicchi e governissimi allora meglio il voto”. Lo dice al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Luigi Di.Diboccia l’ipotesi di un esecutivo non politico: “I governi tecnici in tempi di crisi abbiamo già visto cosa sono in grado di fare”. E chiude a un nuovo accordo con Italia Viva: “abbiamo dato vita a questo governo lo abbiamo fatto superando profonde difficoltà e diffidenze con tanti, anche con lui. Chi rompe non può più essere un interlocutore credibile. Come si fa oggi?”. Per ...

