Compie 50 anni Pep Guardiola: perché andò a giocare al Brescia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Oggi, 18 gennaio 2021, è un giorno speciale per Pep Guardiola. L’allenatore spagnolo Compie 50 anni: ripercorriamo la sua tappa al Brescia Cinquant’anni oggi, 18 gennaio 2021, per Pep Guardiola. Nel corso degli ultimi dieci anni da allenatore lo spagnolo ha collezionato tanti successi con un’idea da visionario fin dai tempi del Barcellona. Da calciatore, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Oggi, 18 gennaio 2021, è un giorno speciale per Pep. L’allenatore spagnolo50: ripercorriamo la sua tappa alCinquant’oggi, 18 gennaio 2021, per Pep. Nel corso degli ultimi diecida allenatore lo spagnolo ha collezionato tanti successi con un’idea da visionario fin dai tempi del Barcellona. Da calciatore, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GoalItalia : Idolo e bomber: la storia dell'1+8 è leggenda ???? Ivan @bambam9oficial #Zamorano compie 54 anni ?? - chetempochefa : ..ma non sottovalutare mai l'importanza che potresti avere perché la storia ci mostra che il coraggio è contagioso… - acmilan : Happy birthday to our former striker, Luciano Chiarugi! ?? 155 partite e 60 gol in rossonero negli anni ‘70 Lucia… - LI_SoloRAYA : BUON COMPLEANNO CAPITANO: Senad Lulic compie oggi 35 anni! - GiovannaConfal5 : RT @Agenzia_Ansa: #MarisaRodano compie 100 anni. A lei si deve la mimosa dell'8 marzo #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Compie anni Una storia femminista, compie 100 anni Marisa Rodano ANSA Nuova Europa Strage nella casa di riposo di Lanuvio, ecco chi erano le cinque vittime

Maria Macci il 3 febbraio avrebbe compiuto 100 anni, Agnese Capatano 89enne ex insegnante di latino, Maria Laura Minelli di 89 anni, Giuseppina Valentino di 68 anni e Teresina Venturini di 87 anni. So ...

Lazio, tanti auguri all'uomo della storia: Lulic compie 35 anni

Senza 18 gennaio non ci sarebbe mai stato il 26 maggio, chi l'avrebbe mai detto? Sì, perché nella data di oggi compie gli anni Senad Lulic, il capitano della Lazio che incarna ...

Maria Macci il 3 febbraio avrebbe compiuto 100 anni, Agnese Capatano 89enne ex insegnante di latino, Maria Laura Minelli di 89 anni, Giuseppina Valentino di 68 anni e Teresina Venturini di 87 anni. So ...Senza 18 gennaio non ci sarebbe mai stato il 26 maggio, chi l'avrebbe mai detto? Sì, perché nella data di oggi compie gli anni Senad Lulic, il capitano della Lazio che incarna ...