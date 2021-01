Calciomercato Milan – Mandzukic arriva e prende forse il 9 | News

DiMarzio : calciomercato @acmilan: ok definitivo per #Mandzukic, già domani previsto l’arrivo a Milano (6 mesi con opzione), p… - AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic, prime immagini a Milano #Milan #calciomercato - AntoVitiello : ???? Visite mediche per Mario #Mandzukic, nuovo acquisto del #Milan. Domani la firma sul contratto #calciomercato… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - @MarioMandzukic9 arriva e prende (forse) il 9 | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - mercutio156 : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan-Tomori: troppo alto il riscatto a 30 mln chiesto dal Chelsea, si tratta -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Il colmo è diventare più internazionale smettendo di essere "Internazionale". Sì, l’Inter cambia nome ed è una rivoluzione copernicana per il calcio italiano e pure per Milano. Anzi, è proprio per seg ...Il Milan è in pressing per chiudere, dopo Meité e Mandzukic, anche l'arrivo in rossonero del giovane difensore Fikayo Tomori. Il giocatore ha già dato il suo ok ...