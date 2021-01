Berlino: governo non esclude chiusura frontiere causa pandemia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il presidente della Baviera, Markus Soeder, aveva precedentemente esortato a una strategia europea contro il virus, aggiungendo che se questa non dovesse riuscire, una chiusure delle frontiere nazionali sarebbe ragionevole Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il presidente della Baviera, Markus Soeder, aveva precedentemente esortato a una strategia europea contro il virus, aggiungendo che se questa non dovesse riuscire, una chiusure dellenazionali sarebbe ragionevole

