Auto si ribalta con quattro giovani a bordo: muore un 15enne, positivo ad alcol e droghe il conducente (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dramma nella notte tra il 16 e il 17 gennaio. A Biella un incidente ha causato la morte di un 15enne che si trovava a bordo di una Punto Cabrio in compagnia di altri tre amici. Il conducente del mezzo, un 25enne, è risultato poi positivo all’alcol test e all’esame tossicologico. A morire il 15enne L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dramma nella notte tra il 16 e il 17 gennaio. A Biella un incidente ha causato la morte di unche si trovava adi una Punto Cabrio in compagnia di altri tre amici. Ildel mezzo, un 25enne, è risultato poiall’test e all’esame tossicologico. A morire ilL'articolo NewNotizie.it.

siracusaoggi : (Siracusa. Incidente in via dell'Olimpiade, auto si ribalta al centro della sede stradale) - - newsjesi : #Jesi, corre con l’auto per evitare il coprifuoco e si ribalta - Piergiulio58 : Biella, auto si ribalta: muore un 15enne, gravissimo il conducente- - sardanews : Auto sbanda e si ribalta sulla carreggiata, paura lungo la Statale 292 - CronacheNuoresi : Perde il controllo dell'auto che si ribalta: automobilista miracolosamente illeso.... -