Australian Open 2021, autorità governative rispondono a Djokovic: "Nessuna deroga per voi" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Niente deroghe, Nessuna apertura. La risposta delle autorità governative Australiane al numero uno del mondo, Novak, Djokovic, è stata categorica: le decine di stelle del tennis poste in quarantena negli hotel prima dell'apertura degli Australian Open non beneficeranno di alcun trattamento preferenziale per potersi allenare, hanno avvertito le autorità sanitarie Australiane. Costretti a spedire palline contro i muri delle stanze d'albergo, i giocatori hanno chiesto un allentamento delle misure di isolamento per essere pronti l'8 febbraio, quando dovrebbe iniziare il primo torneo del Grande Slam 2021. Nel fine settimana passeggeri sono risultati positivi al Covid-19 su tre dei 17 voli che hanno trasportato i giocatori e ...

