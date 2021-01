Assalto in Congresso, Alexandria Ocasio Cortez contro Facebook: “Anche Zuckerberg è responsabile, non ha fatto niente per fermare l’odio” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il nuovo attacco di Alexandria Ocasio Cortez a Facebook: “Non ha fatto niente per fermare l’odio” Dopo l’Assalto a Capitol Hill del 6 gennaio gli account social di Donald Trump sono stati bloccati, e il profilo Twitter sospeso per sempre. Eppure per la deputata democratica Alexandria Ocasio Cortez, che in passato aveva duramente criticato Mark Zuckerberg per la mancanza di controllo su messaggi d’odio e fake news che circolano sui suoi social network, la censura del presidente uscente non è abbastanza, ed è arrivata troppo tardi. “Mark Zuckerberg e Facebook – ha detto Ocasio-Cortez – ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il nuovo attacco di: “Non haper” Dopo l’a Capitol Hill del 6 gennaio gli account social di Donald Trump sono stati bloccati, e il profilo Twitter sospeso per sempre. Eppure per la deputata democratica, che in passato aveva duramente criticato Markper la mancanza dillo su messaggi d’odio e fake news che circolano sui suoi social network, la censura del presidente uscente non è abbastanza, ed è arrivata troppo tardi. “Mark– ha detto– ...

