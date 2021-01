Ancora problemi coi server League of Legends: due soluzioni ad oggi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dobbiamo necessariamente tornare sui problemi riscontrati in queste ore coi server League of Legends. In sostanza, ci sono Ancora diversi utenti che non riescono ad accedere alla piattaforma, con anomalie che si susseguono da oltre 24 ore. A rendere la questione di difficile lettura, poi, abbiamo il fatto che alcuni riescono a giocare, altri no. Qual è la variabile che comporta il malfunzionamento di 2021? Difficile fare ipotesi in questo senso, anche se soluzioni momentanee potrebbero esserci ed oggi 18 gennaio le vogliono condividere coi nostri lettori. Possibili soluzioni per i problemi con server League of Legends il 18 gennaio Cosa sappiamo al momento sui ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dobbiamo necessariamente tornare suiriscontrati in queste ore coiof. In sostanza, ci sonodiversi utenti che non riescono ad accedere alla piattaforma, con anomalie che si susseguono da oltre 24 ore. A rendere la questione di difficile lettura, poi, abbiamo il fatto che alcuni riescono a giocare, altri no. Qual è la variabile che comporta il malfunzionamento di 2021? Difficile fare ipotesi in questo senso, anche semomentanee potrebbero esserci ed18 gennaio le vogliono condividere coi nostri lettori. Possibiliper iconofil 18 gennaio Cosa sappiamo al momento sui ...

