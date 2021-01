1 minuto in Borsa 18 gennaio 2021 (Di lunedì 18 gennaio 2021) (TeleBorsa) – In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incolore Fiat Chrysler, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. I più forti ribassi si verificano su Enel, che continua la seduta con -3,18%. Tra le materie prime, lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,41%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo su base annuale, pari a -0,2%.Su base mensile, lo stesso dato si attesta su 0,2%. È previsto domani dalla Germania l’annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che dell’Indice ZEW. Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Tele) – In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incolore Fiat Chrysler, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. I più forti ribassi si verificano su Enel, che continua la seduta con -3,18%. Tra le materie prime, lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,41%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo su base annuale, pari a -0,2%.Su base mensile, lo stesso dato si attesta su 0,2%. È previsto domani dalla Germania l’annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che dell’Indice ZEW. Attesa una partenza stabile per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con ...

infoiteconomia : 1 minuto in Borsa 15 gennaio 2021 - [video] - Seduta invariata per Piazza Affari - zazoomblog : 1 minuto in Borsa 15 gennaio 2021 - #minuto #Borsa #gennaio - infoiteconomia : 1 minuto in Borsa 13 gennaio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 15 gennaio 2021 QuiFinanza In Italia bisogna lavorare 26 anni per guadagnare quanto Elon Musk in un minuto

I lavoratori europei impiegano 27 anni (in media) per accumulare la fortuna che raccoglie in un solo minuto Elon Musk ... Il piano, che proietta il valore in Borsa di Tesla nel 2029 a 650 miliardi di ...

Vecchie spugne, come dar loro nuova vita con il riuso creativo

Ebbene, non buttatele e prendetevi qualche minuto del vostro tempo per una pausa creativa ... Potremmo tenerne uno in borsa per riporre gli spiccioli, ad esempio. Borsa porta-laptop, low cost ...

I lavoratori europei impiegano 27 anni (in media) per accumulare la fortuna che raccoglie in un solo minuto Elon Musk ... Il piano, che proietta il valore in Borsa di Tesla nel 2029 a 650 miliardi di ...Ebbene, non buttatele e prendetevi qualche minuto del vostro tempo per una pausa creativa ... Potremmo tenerne uno in borsa per riporre gli spiccioli, ad esempio. Borsa porta-laptop, low cost ...