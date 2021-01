Youtube limita l’account di ByoBlu per una settimana. Sotto accusa un servizio sui vaccini (Di domenica 17 gennaio 2021) Youtube ha limitato il canale della web tv ByoBlu per una settimana. La ragione è un servizio in cui si metteva in dubbio l’efficacia del vaccino Pfizer contro il Covid-19, riprendendo un editoriale del British Medical Journal in cui Peter Doshi riportava le sue perplessità sul farmaco. Doshi aveva firmato interventi, sempre Sotto forma di domande e dubbi, anche sul New York Times. Youtube ha scelto di rimuovere dalla piattaforma il tg in cui andava in onda il servizio e di limitare l’account per sette giorni. ByoBlu è una tv nata come video blog nel 2014, da un progetto di Claudio Messora. Si è poi evoluta come web tv fino ad approdare nel digitale terrestre. “Siamo una testata giornalistica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021)hato il canale della web tvper una. La ragione è unin cui si metteva in dubbio l’efficacia del vaccino Pfizer contro il Covid-19, riprendendo un editoriale del British Medical Journal in cui Peter Doshi riportava le sue perplessità sul farmaco. Doshi aveva firmato interventi, sempreforma di domande e dubbi, anche sul New York Times.ha scelto di rimuovere dalla piattaforma il tg in cui andava in onda ile direper sette giorni.è una tv nata come video blog nel 2014, da un progetto di Claudio Messora. Si è poi evoluta come web tv fino ad approdare nel digitale terrestre. “Siamo una testata giornalistica ...

