Sassuolo – Parma 1-1 | Djuricic salva De Zerbi al 94?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 17 gennaio 2021) Ildi D’Aversa compie l’impresa di uscire indenne dal Mapei Stadium ma ha tanto da recriminare. Non è stato un buon, nonostante le buone premesse dei primi minuti. La formazione emiliana è riuscita a mantenere i nervi saldi e a difendere il vantaggio di Kucka, arrivato al 37?, con una grande prova fisica e tattica. Ma un’ingenuità di Busi al 90? in area di rigore, con la conseguente rete didal dischetto, ha permesso aldi evitare la seconda sconfitta consecutiva., le parole degli allenatori nel prepartita Come è andata? Primo tempo Ilparte fortissimo, nei primi minuti mantiene il possesso palla aspettando di trovare spazi per far male. Il ...