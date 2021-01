"Presidente, stia attento al Covid". E Mattarella scrive agli studenti di Trani per rassicurarli: "Osservo le regole contro il contagio" (Di domenica 17 gennaio 2021) Prima di Natale gli alunni della 4^B avevano inviato una mail al Presidente della Repubblica per chiedergli di stare attento al virus. La risposta del Quirinale è arrivata a casa della maestra durante la videolezione: "Occasione per dimostrare che le istituzioni non sono... Leggi su repubblica (Di domenica 17 gennaio 2021) Prima di Natale gli alunni della 4^B avevano inviato una mail aldella Repubblica per chiedergli di stareal virus. La risposta del Quirinale è arrivata a casa della maestra durante la videolezione: "Occasione per dimostrare che le istituzioni non sono...

VENEZIA - Dimezzate. Per ragioni tutte da chiarire, cinque regioni italiane il prossimo 19 gennaio otterranno da Pfizer la metà, se non ancora meno, delle attese dosi di vaccino.

Vaccino Pfizer, le dosi per l'Europa e l'annuncio di Joe Biden. Il terribile sospetto

L'annunciato ritardo di Pfizer nella consegna delle dosi di vaccino anti Covid all'Europa è legato al piano del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden? E' più di un sospetto, una teoria ...

VENEZIA - Dimezzate. Per ragioni tutte da chiarire, cinque regioni italiane il prossimo 19 gennaio otterranno da Pfizer la metà, se non ancora meno, delle attese dosi di vaccino.L'annunciato ritardo di Pfizer nella consegna delle dosi di vaccino anti Covid all'Europa è legato al piano del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden? E' più di un sospetto, una teoria ...