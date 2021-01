Paratici: “Mandzukic? Contento per lui, sapevo sarebbe tornato” (Di domenica 17 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN - A Sky Sport prima di Inter-Juventus, il ds bianconero Fabio Paratici ha parlato anche di Mario Mandzukic al Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN - A Sky Sport prima di Inter-Juventus, il ds bianconero Fabioha parlato anche di Marioal Milan Pianeta Milan.

zazoomblog : Juventus Paratici: “Conte e Vidal hanno scritto la storia. Mandzukic? Sapevo che sarebbe tornato” - #Juventus… - PianetaMilan : #Paratici a @SkySport: '#Mandzukic al #Milan? Contento per lui, sapevo sarebbe tornato' - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - PARATICI A SKY: 'Inter-Juve partita bella e speciale. Vogliamo bene a Conte, con lui tre anni fantastici.… - junews24com : Mandzukic-Milan, Paratici: «Ecco perché sono contento per Mario» - - ninoBertolino : RT @calciomercatoit: ???? #Juventus, #Paratici parla degli obiettivi di #calciomercato in attacco: 'Attendiamo l'occasione, la rosa è compl… -

Ultime Notizie dalla rete : Paratici Mandzukic Mandzukic al Milan, Paratici: "Sono contento per lui, ritorna nel calcio che gli compete" TUTTO mercato WEB Mandzukic, Paratici: «Felice per Mario. È uno molto competitivo»

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato anche di Mandzukic prima del match contro l'Inter ...

Paratici: "Vogliamo bene a Conte. Mercato? Cerchiamo opportunità"

Così Fabio Paratici esordisce ai microfoni di Sky Sport pochi minuti ... Lui ora farà il massimo per l'Inter e noi cercheremo di fermarlo". "Sono contento che Mandzukic ritorni nel calcio che gli ...

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato anche di Mandzukic prima del match contro l'Inter ...Così Fabio Paratici esordisce ai microfoni di Sky Sport pochi minuti ... Lui ora farà il massimo per l'Inter e noi cercheremo di fermarlo". "Sono contento che Mandzukic ritorni nel calcio che gli ...