Nessun rinvio al rientro in classe. Cts: "Chi fa scelte diverse se ne assume la responsabilità" (Di domenica 17 gennaio 2021) Nessun rinvio. Da domani nelle scuole superiori si potrà tornare in presenza, dal 50% e fino al 75%, come stabilito nel Dpcm firmato da Conte venerdì mattina, in vigore da ieri mattina, sabato 16 gennaio, fino al 5 marzo. E se qualche Presidente di Regione dovesse decidere diversamente, “si assumerà la responsabilità politica della scelta”, dicono dal Cts. Il Comitato tecnico scientifico, al termine di una riunione convocata d’urgenza stamattina dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dal governo, ha ribadito il suo “placet” alla riapertura delle scuole secondarie superiori come previsto, per l’appunto, dall’ultimo Dpcm. Gli esperti hanno sottolineato nuovamente, come avevano già fatto in passato e in più occasioni, l’importanza di tornare in classe in presenza, rimarcando gli effetti negativi ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021). Da domani nelle scuole superiori si potrà tornare in presenza, dal 50% e fino al 75%, come stabilito nel Dpcm firmato da Conte venerdì mattina, in vigore da ieri mattina, sabato 16 gennaio, fino al 5 marzo. E se qualche Presidente di Regione dovesse decidere diversamente, “sirà lapolitica della scelta”, dicono dal Cts. Il Comitato tecnico scientifico, al termine di una riunione convocata d’urgenza stamattina dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dal governo, ha ribadito il suo “placet” alla riapertura delle scuole secondarie superiori come previsto, per l’appunto, dall’ultimo Dpcm. Gli esperti hanno sottolineato nuovamente, come avevano già fatto in passato e in più occasioni, l’importanza di tornare inin presenza, rimarcando gli effetti negativi ...

TgLa7 : #Cts, nessun rinvio, #scuola puo' tornare in presenza. Esperti, chi chiude se ne assume responsabilita' - GiaPettinelli : Cts, nessun rinvio, scuola può tornare in presenza - Ultima Ora - ANSA - TheQ_continuum : RT @Antonio_Caramia: #CTS: Le scuole vanno riaperte e, sottolineano gli esperti, se qualche presidente di regione decidesse diversamente, '… - Bix46581704 : RT @Antonio_Caramia: #CTS: Le scuole vanno riaperte e, sottolineano gli esperti, se qualche presidente di regione decidesse diversamente, '… - SignorAldo : RT @HuffPostItalia: Nessun rinvio al rientro in classe. Cts: 'Chi fa scelte diverse se ne assume la responsabilità' -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun rinvio Cts, nessun rinvio, scuola può tornare in presenza - Ultima Ora Agenzia ANSA CTS, NESSUN RINVIO, SCUOLA PUÒ TORNARE IN PRESENZA

(ANSA) – ROMA, 17 GEN – Le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. È questo, secondo quanto si apprende, il parere degli ...

Scuola, il Cts: “Nessun rinvio, si può tornare in presenza”

Il parere del Comitato tecnico scientifico sulla scuola. “Nessun rinvio, si può tornare in presenza fino al 75%. Chi chiude se ne assume la responsabilità” Le scuole superiori possono tornare in ...

(ANSA) – ROMA, 17 GEN – Le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. È questo, secondo quanto si apprende, il parere degli ...Il parere del Comitato tecnico scientifico sulla scuola. “Nessun rinvio, si può tornare in presenza fino al 75%. Chi chiude se ne assume la responsabilità” Le scuole superiori possono tornare in ...