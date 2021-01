Napoli-Fiorentina 6-0 | Prandelli | “Chiediamo scusa ai tifosi | ma sei tiri e sei gol”

(Di domenica 17 gennaio 2021) “Abbiamo subito i primi gol su azioni nate dal nostro possesso. C’è stata una reazione sull’1-0 e potevamo pareggiare. Non è facile commentare questa partita: sei, sei gol.ai, non mi era mai capitata una partita del genere”. Queste le parole dell’allenatore dellaCesaredopo la sconfitta dei suoi per 6-0 sul campo del. Nel mirino del tecnico c’è l’assenza di una reazione della sua squadra sul 3-0 degli avversari: “L’emblema della partita è la giocata di Insigne che si libera di cinque giocatori. Serviva una scossa, una reazione fisica. Ci è mancato questo aspetto. Prendere sei gol senza avere un ammonito è un dato su cui la squadra deve riflettere”. Poi sulla sostituzione all’intervallo di Ribery: “È un campione ...

RafAuriemma : L'ASL Napoli 1 ha ricevuto comunicazione dal club che farà nuovi tamponi alla squadra, per capire se altri calciato… - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Napoli *3-0 Fiorentina *(Lozano 38‘) #SSFootball - calciodangolo_ : ??#NapoliFiorentina??6-0, #Prandelli:??? 'Chiedo scusa ai tifosi. #Ribery preoccupa' ???? - Angolo_Atalanta : ??#NapoliFiorentina??6-0, #Prandelli:??? 'Chiedo scusa ai tifosi. #Ribery preoccupa' ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Fiorentina

ll Napoli agguanta la Roma in classifica e spaventa la Juve in vista della Supercoppa italiana di mercoledì. Al "Maradona" gli azzurri travolgono per 6-0 la Fiorentina al termine di una partita chiusa ..."L'emblema della partita è il terzo gol: Insigne è in mezzo a cinque e non può uscire così" Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, dopo il 6-0 rimediato in casa del Napoli è intervenuto al ...