Mastella vs Calenda terzo atto: lite dall'Annunziata a 'Mezz'ora in più' (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Continua lo scontro tra Carlo Calenda, leader di Azione, e Clemente Mastella, sindaco di Benevento. Stavolta teatro della discussione (molto, molto accesa) è stato il salotto televisivo di 'Mezz'ora in più', trasmissione condotta su RaiTre da Lucia Annunziata. Mastella, ospite del programma, tornando all'ormai famosa telefonata che ha dato il via alle polemiche nella giornata di ieri, ha attaccato pesantemente Calenda definendolo "burinotto, pariolino e figlio di papà". Augurandosi inoltre "per i romani che Calenda non diventi sindaco di Roma". "Io conosco Calenda da 20-30 anni", ha detto ancora Mastella. "Era lui che mi mandava le segnalazioni quando era consulente del Cis di Nola. Nella mia ...

