Marotta: “L’Inter non è in allarme, tranquillizzo tutti: ci sarà stabilità” (Di domenica 17 gennaio 2021) Beppe Marotta, amministratore delegato delL’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport prima della partita con la Juventus. L’Inter è una squadra tra le più importanti al mondo. È stato un periodo di transizione, vogliamo tornare in alto, è normale che questa sfida abbia un valore importante in termini di prestigio, abbiamo l’obbligo di dare il massimo cercando di fare risultato. tranquillizzo tutti: L’Inter avrà stabilità, tutti i miei colleghi si stanno adoperando per dare serenità a giocatori e dipendenti, non siamo in allarme. La proprietà sta valutando delle opportunità ma non posso dare un parere concreto perché va oltre tutti noi. L’Inter è sempre stata una grande società ed è giusto che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 gennaio 2021) Beppe, amministratore delegato del, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport prima della partita con la Juventus.è una squadra tra le più importanti al mondo. È stato un periodo di transizione, vogliamo tornare in alto, è normale che questa sfida abbia un valore importante in termini di prestigio, abbiamo l’obbligo di dare il massimo cercando di fare risultato.avrài miei colleghi si stanno adoperando per dare serenità a giocatori e dipendenti, non siamo in. La proprietà sta valutando delle opportunità ma non posso dare un parere concreto perché va oltrenoi.è sempre stata una grande società ed è giusto che ...

