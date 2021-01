Maria De Filippi | mai un risveglio più dolce La notizia arrivata poco fa

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 17 gennaio 2021)De, laarriva questa mattina. Per la seconda puntata di C’è Posta per Te il successo non tarda ad arrivare. Il record di ascolti tv è ancora una volta il suo. Ormai l’appuntamento su Canale 5 è imperdibile e per il programma non può che essere la prova tangibile di un affetto da parte dei telespettatori che non abbassa mai le aspettative. Ecco la classifica al completo. Numeri così non si sono mai visti, ma per il programma diDenon poteva che andare diversamente. Tante le storie, i racconti che profumano di vita e di speranza, in un periodo in cui il pubblico italiano ha bisogno di sognare a occhi aperti. La sfida degli ascolti tv della prima serata del 16 gennaio viene vinta dache può stappare l’ennesima bottiglia per i festeggiamenti. ...