LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 30-24, Serie A basket in DIRETTA: i padroni di casa mantengono il vantaggio a metà secondo quarto (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32-27 TRIPLA di Drell! 32-24 Treier si gira sul perno dal post basso e segna in rovesciata. Time out Sassari quando siamo arrivati a metà secondo quarto. 30-24 Tap-in di Bilan dopo la tripla sul ferro da lontanissimo di Kruslin. Stoppata di Bilan sull’entrata di Serpilli. 28-24 Penetrazione e layup di Toni Katic. 1-1 i falli con 8’03” da giocare nel secondo periodo. 26-24 TRIPLA di Serpilli. 26-21 Appoggio a canestro di Cain dopo il gioco a 2 con Robinson. 26-19 TRIPLA di Kruslin. INIZIO secondo quarto FINE PRIMO quarto 23-19 2/2 Katic. Serpilli manda in lunetta Katic con 7 decimi sul cronometro. 21-19 FILLOY DA TRE! -2 Pesaro. 21-16 2 liberi di Bendzius. 19-16 ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32-27 TRIPLA di Drell! 32-24 Treier si gira sul perno dal post basso e segna in rovesciata. Time outquando siamo arrivati a. 30-24 Tap-in di Bilan dopo la tripla sul ferro da lontanissimo di Kruslin. Stoppata di Bilan sull’entrata di Serpilli. 28-24 Penetrazione e layup di Toni Katic. 1-1 i falli con 8’03” da giocare nelperiodo. 26-24 TRIPLA di Serpilli. 26-21 Appoggio a canestro di Cain dopo il gioco a 2 con Robinson. 26-19 TRIPLA di Kruslin. INIZIOFINE PRIMO23-19 2/2 Katic. Serpilli manda in lunetta Katic con 7 decimi sul cronometro. 21-19 FILLOY DA TRE! -2. 21-16 2 liberi di Bendzius. 19-16 ...

