LIVE Cantù-Virtus Bologna 38-39, Serie A basket in DIRETTA: all’intervallo squadre in piena bagarre! Smith e Teodosic mattatori (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ora un break. Ci ritroviamo dopo la pausa. SI VA all’intervallo: Cantù-Virtus Bologna 38-39. 38-39 Gainessssss con la tripla che riporta sotto Cantù! A meno di venti secondi dall’intervallo. 35-39 Weems da due, ridà 4 punti di vantaggio alla Virtus. 35-37 Liberi di Gaines, riallungo di Gamble. 33-35 Gamble, dopo l’uscita dal timeout riporta avanti i suoi. Una breve pausa. 33-33 Pareggio ancora degli uomini di Pancotto: dopo il piazzato di Belinelli, arriva la tripla mozzafiato di Gaines. Timeout Bologna. 30-31 Smith piazza una bomba che riporta sotto Cantù! 27-31 Gamble, intanto, fa 1/2 ai liberi. 27-30 Teooooodosic, con la tripla! ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOra un break. Ci ritroviamo dopo la pausa. SI VA38-39. 38-39 Gainessssss con la tripla che riporta sotto! A meno di venti secondi d. 35-39 Weems da due, ridà 4 punti di vantaggio alla. 35-37 Liberi di Gaines, riallungo di Gamble. 33-35 Gamble, dopo l’uscita dal timeout riporta avanti i suoi. Una breve pausa. 33-33 Pareggio ancora degli uomini di Pancotto: dopo il piazzato di Belinelli, arriva la tripla mozzafiato di Gaines. Timeout. 30-31piazza una bomba che riporta sotto! 27-31 Gamble, intanto, fa 1/2 ai liberi. 27-30 Teooooodosic, con la tripla! ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #SerieA Al termine del #primotempo #VirtusBologna avanti a #Cantu 39-38! #live - PianetaBasketIT : Acqua S.Bernardo Cantù - Virtus Segafredo Bologna - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #SerieA Via alla sfida tra #Cantu e #VirtusBologna! #live - zazoomblog : LIVE Cantù-Virtus Bologna 0-0 Serie A basket in DIRETTA: si comincia! Squadre in campo nel primo quarto - #Cantù-V… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Cantù 98-92 Serie A basket in DIRETTA: Sassari soffre ma vince guidata da Bilan e Bendzius -… -