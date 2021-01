Lapo Elkan a Domenica In: 'Dopo l'incidente Dio mi ha dato una nuova prospettiva di vita. Ora una famiglia'. Mara Venier commossa (Di domenica 17 gennaio 2021) ospite a racconta la sua vita che a volte è stata turbolenta ma che lo ha portato a fare delle scelte volte al solidale e ad aiutare gli altri. Intervistato da esordisce dicendo di essere molto legato ... Leggi su leggo (Di domenica 17 gennaio 2021) ospite a racconta la suache a volte è stata turbolenta ma che lo ha portato a fare delle scelte volte al solidale e ad aiutare gli altri. Intervistato da esordisce dicendo di essere molto legato ...

leggoit : Lapo Elkan a Domenica In: «Dopo l'incidente Dio mi ha dato una nuova prospettiva di vita. Ora una famiglia». Mara V… - Bianca34874951 : RT @IannielloBruno: Un ora di arcuri e poi lapo elkan. Il tutto con i nostri soldi. Complimenti alla Rai e alla Venier entrambi ormai sul v… - RichardMcSundy : Lapo Elkan sionista non me l'aspettavo, ma non sono sorpresx - luigi25665065 : Casualmente metto Rai1???? Lapo Elkan! Alla merda non c’è assolutamente fine!!! Tossico del cazzo ! Diseducativo sent… - IannielloBruno : Un ora di arcuri e poi lapo elkan. Il tutto con i nostri soldi. Complimenti alla Rai e alla Venier entrambi ormai sul viale del tramonto. -