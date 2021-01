Il Comune parte civile nel procedimento a carico dell’ex sindaco Cariello (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Comune di Eboli, domani mattina, si costituirà parte civile nel processo a carico dell’ex sindaco, Massimo Cariello. La decisione è contenuta in una deliberazione firmata, dal commissario straordinario, Antonio De Iesu. “Individuata come persona offesa nel procedimento penale – si legge nell’atto – l’ente intende costituirsi parte civile al fine di avvalersi delle facoltà e dei diritti previsti, ivi comprese eventuali richieste risarcitorie per tutti i danni patrimoniali e non derivanti al Comune dai fatti contestati agli imputati, inclusi quelli d’immagine”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 17 gennaio 2021) Ildi Eboli, domani mattina, si costituirànel processo a, Massimo. La decisione è contenuta in una deliberazione firmata, dal commissario straordinario, Antonio De Iesu. “Individuata come persona offesa nelpenale – si legge nell’atto – l’ente intende costituirsial fine di avvalersi delle facoltà e dei diritti previsti, ivi comprese eventuali richieste risarcitorie per tutti i danni patrimoniali e non derivanti aldai fatti contestati agli imputati, inclusi quelli d’immagine”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

