Governo | Rostan IV | ' voterò fiducia | grave errore crisi al buio' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 gennaio 2021) (Adnkronos) - "A questo aggiungiamo la durezza dellaeconomica, i posti di lavoro perduti, l'incognita del futuro per tante famiglie, visto che il dramma sociale sarà molto più lungo dell'emergenza sanitaria - osserva ancora- La speranza dei cittadini è che alla guida sappiano prendere le decisioni giuste: sul contenimento del contagio, sui ristori economici, sulla campagna di vaccinazione, sulla costruzione del futuro. Se cade il, dentro unadai contorni confusi, litigiosi, chi le fa le cose? Questa è la domanda che si stanno facendo tutti”. “Se vogliamo metterci in ascolto dei cittadini, com'è nostro dovere, - conclude la deputata - noi non possiamo ignorare quell'onda di disappunto che si sente forte rispetto all'apertura di questa. Abbiamo fatto uno sforzo enorme ...