GfVip | Tommaso Zorzi | ‘ecco cosa ho confidato ad Aurora Ramazzotti’

Leggi su funweek

(Di domenica 17 gennaio 2021) In un’era in cui la parola ‘amico’ è inflazionata,fa il punto della situazione e ci ricorda che ci sono relazioni e relazioni. Amicizia profonda e vera è quella che lui ha conRamazzotti, ben diversa da quella con Giulia.LEGGI ANCHE: —e le parole d’affetto per Michelle Hunziker:ha dettoPomeriggio di chiacchiere e confidenze per, che in compagnia di a Stefania, Cecilia, Pierpaolo e Dayane, parla del rapporto che ha con Giulia. Ci tiene ad essere chiaro, e lo ha detto anche alla diretta interessata. Ci sono amicizie e Amicizie.“Ci conosciamo da 6 anni e ha detto che mi ha visto piangere per la prima volta qui al Gf – racconta– Non mi sono maicon lei. Si usciamo insieme, ...