Genoa, Ballardini: «Meritavamo il vantaggio. Lammers? Lo conosco»

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro l'Atalanta.

PRESTAZIONE – «Nel primo tempo avremmo meritato di andare in vantaggio, nella ripresa l'Atalanta è cresciuta, ed è una squadra che mette in difficoltà tutti. Siamo stati poco bravi nella gestione della palla e nel ripartire, ma oggi il Genoa ha dimostrato di essere una squadra compatta e di avere delle idee, e capace di soffrire da squadra, contro un avversario che a inizio stagione avevo pronosticato sarebbe arrivato davanti alla Juve».

ORGANIZZAZIONE – «La base è quella: la compattezza, la solidità, l'attenzione. Poi i ...

