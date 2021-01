“Ditemi se mia madre è morta” Strage di anziani in Rsa (Di domenica 17 gennaio 2021) Non è stato il covid ad uccidere gli anziani in una casa di riposo, ma il malfunzionamento del riscaldamento. Tragedia a due passi da Roma. Gloi anziani sono quelli che più di chiunque altro hanno pagato a caro prezzo la pandemia da coronavirus. Una Strage da quando tutto è iniziato ad oggi. Ma la tragedia di Lanuvio, a due passi da Roma, non ha nulla a che vedere con il covid: qui la colpa è degli uomini. E di una stufa. Cinque ospiti della struttura Villa Diamanti sono morti e altri sette sono in gravi condizioni all’ospedale: sono stati tutti intossicati dal veleno invisibile, il monossido di carbonio. Anche due operatori sanitari sono stati trovati privi di sensi da un altro operatore che ha trovato una scena da film horror al suo ingresso nella struttura, ieri mattina. L’allarme è scattato immediatamente e sul ... Leggi su chenews (Di domenica 17 gennaio 2021) Non è stato il covid ad uccidere gliin una casa di riposo, ma il malfunzionamento del riscaldamento. Tragedia a due passi da Roma. Gloisono quelli che più di chiunque altro hanno pagato a caro prezzo la pandemia da coronavirus. Unada quando tutto è iniziato ad oggi. Ma la tragedia di Lanuvio, a due passi da Roma, non ha nulla a che vedere con il covid: qui la colpa è degli uomini. E di una stufa. Cinque ospiti della struttura Villa Diamanti sono morti e altri sette sono in gravi condizioni all’ospedale: sono stati tutti intossicati dal veleno invisibile, il monossido di carbonio. Anche due operatori sanitari sono stati trovati privi di sensi da un altro operatore che ha trovato una scena da film horror al suo ingresso nella struttura, ieri mattina. L’allarme è scattato immediatamente e sul ...

Non è stato il covid ad uccidere gli anziani in una casa di riposo, ma il malfunzionamento del riscaldamento. Tragedia a due passi da Roma.

Strage di anziani a Lanuvio, la disperazione di una figlia: «Ditemi se mia madre è morta»

Di Camilla Mozzetti - Iniziano arrivare i parenti delle persone ospitate nella casa di riposo villa dei Diamanti a Lanuvio dove questa mattina poco dopo le 9 un’operatrice sanitaria arrivando ...

