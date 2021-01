Crisi governo, polemica Mieli-Telese su La7. “Ora non avete più la bestia nera Renzi”. “So che sei un nostalgico renziano e soffri, ma contieniti” (Di domenica 17 gennaio 2021) Vivace botta e risposta a “Otto e mezzo” (La7) tra i giornalisti Luca Telese e Paolo Mieli sulla Crisi di governo. Telese interviene durante l’analisi di Mieli sugli scenari futuri nell’ipotesi del sostegno dei “responsabili” a Giuseppe Conte, ma l’ex direttore del Corriere della Sera ribatte: “Adesso non c’è più Renzi, non avete più la bestia nera”. “A me non interessano solo le idee di Renzi – replica Telese – ma anche il mondo che le ha create e coloro che le hanno sostenute. Un anno fa avremmo pensato che la regione a fare il massimo delle vaccinazioni anti-covid sarebbe stata la Lombardia e quella a fare il minimo la Campania. E invece è accaduto esattamente il contrario, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Vivace botta e risposta a “Otto e mezzo” (La7) tra i giornalisti Lucae Paolosulladiinterviene durante l’analisi disugli scenari futuri nell’ipotesi del sostegno dei “responsabili” a Giuseppe Conte, ma l’ex direttore del Corriere della Sera ribatte: “Adesso non c’è più, nonpiù la”. “A me non interessano solo le idee di– replica– ma anche il mondo che le ha create e coloro che le hanno sostenute. Un anno fa avremmo pensato che la regione a fare il massimo delle vaccinazioni anti-covid sarebbe stata la Lombardia e quella a fare il minimo la Campania. E invece è accaduto esattamente il contrario, è ...

