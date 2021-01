Conte si presenta in Parlamento con le dimissioni in tasca? (Di domenica 17 gennaio 2021) L'operazione centristi salta e per il premier i numeri si fanno più difficili. L'ipotesi di un governo di minoranza non piace al Quirinale. E allora l'Avvocato potrebbe lasciare dopo il voto al Senato. Leggi su today (Di domenica 17 gennaio 2021) L'operazione centristi salta e per il premier i numeri si fanno più difficili. L'ipotesi di un governo di minoranza non piace al Quirinale. E allora l'Avvocato potrebbe lasciare dopo il voto al Senato.

Ultime Notizie dalla rete : Conte presenta Conte si presenta in Parlamento con le dimissioni in tasca? Today.it Fallisce il suk dei voti dei "responsabili". E un deputato renziano ritorna nel Pd

I centristi dell'Udc dicono no e pure il regista Mastella si chiama fuori: "Attaccato dopo i consigli, sarà Conte ter con Iv". Quota 161 lontana ...

SPILLO/ Il bluff di Conte sulla parità di genere svelato dal Recovery plan

Dunque un bluff non da poco se ricordiamo le parole promesse sia di Conte che della “dimessa” ministra Bonetti ... pur promettendolo ma sapendo di mentire non ha presentato al Parlamento un modello di ...

