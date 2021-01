Chi è Cristiano Ardenzi, figlio di Ornella Vanoni e Lucio Ardezni (Di domenica 17 gennaio 2021) È sempre stato molto lontano dalle luci della ribalta, soprattutto per volontà della madre: Cristiano Ardenzi è il figlio di una delle più famose cantanti della scena italiana, Ornella Vanoni, che ha sempre preferito per lui una vita riservata. Proprio per questo motivo di lui si sa davvero poco, se non per qualche informazione rivelata direttamente dall’artista durante le numerose interviste che ha rilasciato nella sua lunga carriera. Cristiano è nato nel 1962, dall’amore di Ornella Vanoni con Lucio Ardenzi, scomparso nel 2002 a Roma, e conosciuto con il nome d’arte Lucio Minunni, impresario teatrale e talent scout. La cantante ha sposato Ardenzi nel 1960: il loro matrimonio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) È sempre stato molto lontano dalle luci della ribalta, soprattutto per volontà della madre:è ildi una delle più famose cantanti della scena italiana,, che ha sempre preferito per lui una vita riservata. Proprio per questo motivo di lui si sa davvero poco, se non per qualche informazione rivelata direttamente dall’artista durante le numerose interviste che ha rilasciato nella sua lunga carriera.è nato nel 1962, dall’amore dicon, scomparso nel 2002 a Roma, e conosciuto con il nome d’arteMinunni, impresario teatrale e talent scout. La cantante ha sposatonel 1960: il loro matrimonio ...

Antigon25386936 : La prima parola che ha detto mio figlio? Pappa! Chi nutre, accudisce, abbraccia il cucciolo d'uomo è il suo riferim… - ZuccaAndrea : Interisti e juventini pronti a vedere chi è il vero bomber stasera: Lukaku o Cristiano Ronaldo? L'unico vero bombe… - nocheesckabrosa : RT @J_Mercato: #InterJuventus 1vs1 chi è più forte? RT: @Cristiano Like: @RomeluLukaku9 - Methamorphose30 : RT @Tristan__esdpv: CRISTIANO MALGIOGLIO VS FLAVIA VENTO ALL’ISOLA 2012 VIBES, CHI HA VISSUTO QUEI MOMENTI SA. #GFVIP - FBlanconegro : RT @J_Mercato: #InterJuventus 1vs1 chi è più forte? RT: @Cristiano Like: @RomeluLukaku9 -