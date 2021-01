Aspettando Apex Legends Stagione 8 | cosa bolle in pentola per il Battle Royale?

Leggi su optimagazine

(Di domenica 17 gennaio 2021) Perla8 è praticamente dietro l’angolo. Un nuovo carico di contenuti è destinato a invadere ildi Respawn Entertainment ed Electronic Arts. E il fermento degli ultimi giorni è solo un piccolo antipasto disi prospetta per i fan del titolo. Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, prima chepassi alla8 c’è ancora tempo per fare i nostalgici. E il ritorno, seppure sia soltanto per un periodo di tempo assai limitato, a Canyon dei Re è un giusto modo per approcciare al futuro senza dimenticarsi del passato. Vietato però prodursi in eccessivi rimpianti: il futuro è roseo, e c’è ancora tanto da fare, ma soprattutto da scoprire, all’interno del ...