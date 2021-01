Terremoto Croazia – Petrinja torna a tremare: scossa di Ml 3.2 (Di sabato 16 gennaio 2021) In Croazia, dove oggi è stato dichiarato lutto nazionale, prosegue lo sciame sismico. Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 19 a Petrinja, la cittadina 50 chilometri a sud di Zagabria che è stata semidistrutta dal violento sisma 6.4 del 29 dicembre scorso. L’epicentro, riferiscono i media regionali, è stato Leggi su periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) In, dove oggi è stato dichiarato lutto nazionale, prosegue lo sciame sismico. Una nuovadidi magnitudo 3.5 è stata registrata alle 19 a, la cittadina 50 chilometri a sud di Zagabria che è stata semidistrutta dal violento sisma 6.4 del 29 dicembre scorso. L’epicentro, riferiscono i media regionali, è stato

In Croazia, dove oggi è stato dichiarato lutto nazionale, prosegue lo sciame sismico. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 19 a Petrinja, la cittadina 50 chilometri a ...

