Raggi: “Stadio Roma al Flaminio? Aperti a qualsiasi proposta” (Di sabato 16 gennaio 2021) La sindaca di Roma Virginia Raggi ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo Stadio della Roma, dicendosi aperta a qualsiasi proposta. Queste le sue parole. Cosa ha detto Virginia Raggi? La sindaca non ha solo parlato della questione legata allo Stadio della Roma, ma anche della magia del derby della capitale. Il derby “Da che ho memoria, qualsiasi cosa succeda, il derby prende tutti. Le battute, gli sfottò, le scaramanzie ci sono sempre. Gli animi si stanno infervorando. Il calcio penso che ci faccia staccare la spina dai problemi quotidiani. È come se i Romani mettessero ciascuno un pezzo di sé nella partita. Lo sport sano serve a ciò. Il resto non è sport e inquina tutto“. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) La sindaca diVirginiaha rilasciato alcune dichiarazioni sullodella, dicendosi aperta a. Queste le sue parole. Cosa ha detto Virginia? La sindaca non ha solo parlato della questione legata allodella, ma anche della magia del derby della capitale. Il derby “Da che ho memoria,cosa succeda, il derby prende tutti. Le battute, gli sfottò, le scaramanzie ci sono sempre. Gli animi si stanno infervorando. Il calcio penso che ci faccia staccare la spina dai problemi quotidiani. È come se ini mettessero ciascuno un pezzo di sé nella partita. Lo sport sano serve a ciò. Il resto non è sport e inquina tutto“. Il ...

tipiti54 : TALE MARITO TALE SINDACA ECCO PERCHÉ ROMA E LA ROMA SONO RIDOTTI COSÌ ED ECCO PERCHÉ LO STADIO SOTTO QST AMMINISTRA… - ismaele_77 : RT @ScleriJumps: Perché lo stadio della Roma non si deve fare? Da casa Raggi arriva la spiegazione. Quando la politica entra negli affari d… - ScleriJumps : Perché lo stadio della Roma non si deve fare? Da casa Raggi arriva la spiegazione. Quando la politica entra negli a… - nista192sette : Da casa Raggi è tutto, linea allo studio. “Ma perché il progetto Stadio è ancora fermo?” - IlGiannon : @ArrigoFu @RandagioRosNer @90ordnasselA Ma che te ne fai di 30 milioni in più? Perché loro lo stadio chiuso incide… -