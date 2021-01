Project Hazel | la mascherina fantascientifica di Razer

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 16 gennaio 2021) All’inizio della pandemia da Covid-19,(azienda leader mondiale di lifestyle per il gaming) iniziò a convertire alcuni dei loro impianti di produzione per realizzare mascherine per i lavoratori in prima linea. Per ora hanno donato oltre un milione di mascherine in tutto il mondo. I beneficiari sono stati: ospedali, governi e altre organizzazioni sanitarie.