Platini: "Non potevo vedere l’Inter come un nemico: ecco perché. CR7 è il numero uno dei ragazzi d’oggi" (Di sabato 16 gennaio 2021) La tappa di avvicinamento de La Gazzetta dello Sport verso Inter-Juventus passa anche da Michel Platini: l'intervista al francese Leggi su 90min (Di sabato 16 gennaio 2021) La tappa di avvicinamento de La Gazzetta dello Sport verso Inter-Juventus passa anche da Michel: l'intervista al francese

junews24com : Dybala, senti Platini: «Non è CR7, ma fa parte della categoria di Maradona» - - FcInterNewsit : Platini: 'Non potevo vedere l'Inter come un nemico, è la prima italiana che mi ha voluto. Conte? Mi piace' - Fulvio07115642 : @93Carmine @filippo1176 @angelo_forgione @tackleduro Certamente Diego ha fatto impazzire tutti voi, tu poi credo ch… - fabio_platini : RT @MariaRo99325323: Ha parlato con Mattarella a nome di 60.000 di Italiani. NON A MIO NOME! - Agato_Agato : @AndreaInterNews @NinoSaltato Chi non ha visto giocare Platini dirà Zidane. -