Oriente | ritrovare i tempi perduti

(Di domenica 17 gennaio 2021) Certo, al corrente di quanto avverrà, possiamo anche essere autorizzati a pensarlo: che fosse un tal Paul-Auguste Bretagne, detto Charles, a iniziare un encombrant ragazzotto di Charleville al mito dell’. Arthur, attonito, ascoltava Charles, un vorticoso affabulatore che sguazzava nell’occultismo e nella magia. Dava a intendere d’aver letto tutti i libri, in ispecie d’argomento ermetico, storie di alchimisti… Il ragazzo Rimbaud incontrava Charles al Café de l’Univers. Ascoltava rapito le «lezioni» di quell’improprio «maestro» che passava dal concionare su La … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Oriente ritrovare

Il Manifesto

La comunità cattolica è in ginocchio. Voci e storie di giovani e anziani in difficoltà. Dall’Italia un ponte di aiuti per creare un centro diocesano che sosterrà 300 famiglie ...Questo sito utilizza esclusivamente cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione e quelli analitici. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le imp ...