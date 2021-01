Governo, Conte va avanti anche con meno di 161 voti: per la fiducia basta che i "sì" superino i "no" (Di sabato 16 gennaio 2021) Per capire meglio ciò che sta accadendo in Parlamento occorre partire da un paletto: non è vero che per ottenere la fiducia il Governo Conte avrà bisogno di 161 voti favorevoli... Leggi su ilmattino (Di sabato 16 gennaio 2021) Per capire meglio ciò che sta accadendo in Parlamento occorre partire da un paletto: non è vero che per ottenere lailavrà bisogno di 161favorevoli...

