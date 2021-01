Follia di notte: corse in auto clandestine nell'area industriale, incidente in diretta (Di sabato 16 gennaio 2021) Prima, seconda, terza, boom. Sono le immagini riprese nella notte tra venerdì e sabato dalle telecamere a circuito chiuso di un'azienda dell'area artigianale di Battilana . Queste strade di giorno ... Leggi su lanazione (Di sabato 16 gennaio 2021) Prima, seconda, terza, boom. Sono le immagini ripresetra venerdì e sabato dalle telecamere a circuito chiuso di un'azienda dell'artigianale di Battilana . Queste strade di giorno ...

Carrara, 16 gennaio 2021 - Prima, seconda, terza, boom. Sono le immagini riprese nella notte tra venerdì e sabato dalle telecamere a circuito chiuso di un'azienda dell'area artigianale di Battilana. Q ...

Sarzana, dà in escandescenze al supermercato e resiste ai carabinieri: arrestato un trentasettenne di Santo Stefano

Sarzano – Cerca di uscire dal supermercato senza pagare, dà in escandescenze, insulta la cassiera, e oppone resistenza ai carabinieri. Arrestato nella serata del 14 gennaio un trentasettenne di Santo ...

