Effetto lockdown: nel 2020 più che dimezzato il numero dei morti in provincia (Di sabato 16 gennaio 2021) Scendono dai 352 del 2019 ai 164 del 2020, in Emilia-Romagna, i morti a seguito di incidenti stradali. Un numero che consente alla regione di restare sotto la soglia di 203 decessi fissata dall'Unione ... Leggi su forlitoday (Di sabato 16 gennaio 2021) Scendono dai 352 del 2019 ai 164 del, in Emilia-Romagna, ia seguito di incidenti stradali. Unche consente alla regione di restare sotto la soglia di 203 decessi fissata dall'Unione ...

news_forlicesen : Effetto lockdown: nel 2020 più che dimezzato il numero dei morti in provincia - kwigibo_ : @RamingodiArnor Credo sia l'effetto del lockdown. Vorrei conoscere meglio python, ho avuto 20 giorni di ferie a nat… - ItalCom_ : RT @Primaonline: Total Digital Audience (Audiweb). A novembre aumentano utenti e tempo da Pc e per fasce più giovani per effetto del nuovo… - Primaonline : Total Digital Audience (Audiweb). A novembre aumentano utenti e tempo da Pc e per fasce più giovani per effetto del… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto lockdown Effetto lockdown: nel 2020 più che dimezzato il numero dei morti in provincia ForlìToday RASSEGNA STAMPA: “Rifiuti, non penalizzate i Comuni virtuosi”

la Repubblica. Rifiuti: l’arrivo di Amiu non penalizzi i Comuni virtuosi. Il Secolo XIX. Emergenza covid: “La curva rimane piatta”, muore la decana dei commercialisti”. “Piano vaccini di massa, sarann ...

Effetto lockdown: nel Parmense calano incidenti mortali e feriti

Nel 2020 è crollato il numero dei morti e dei feriti causati dagli incidenti stradali nel Parmense e nel resto dell'Emilia Romagna. Ma la buona notizia finisce qui, perché il calo, molto consistente, ...

la Repubblica. Rifiuti: l’arrivo di Amiu non penalizzi i Comuni virtuosi. Il Secolo XIX. Emergenza covid: “La curva rimane piatta”, muore la decana dei commercialisti”. “Piano vaccini di massa, sarann ...Nel 2020 è crollato il numero dei morti e dei feriti causati dagli incidenti stradali nel Parmense e nel resto dell'Emilia Romagna. Ma la buona notizia finisce qui, perché il calo, molto consistente, ...