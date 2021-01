Donna stuprata a Milano 14 anni fa: il Dna su una sigaretta incastra un pregiudicato algerino (Di sabato 16 gennaio 2021) I carabinieri hanno arrestato all’alba un pregiudicato algerino di 49 anni, senza fissa dimora. L’uomo avrebbe stuprato una Donna, nell’agosto del 2007, nel centro di Milano. I Ris e i test del Dna sono stati decisivi per individuare lo stupratore. L’indagine della procura di Milano, coordinata da Maria Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, ha coinvolto in questi anni i carabinieri milanesi e il Ris di Parma che il 30 novembre 2020 sono riusciti a identificare l’uomo grazie alla banca dati del Dna. Il 49enne è stato arrestato da Carabinieri Milano Porta Monforte che hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Milano Tommaso Perna. Ha stuprato una Donna alla ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 gennaio 2021) I carabinieri hanno arrestato all’alba undi 49, senza fissa dimora. L’uomo avrebbe stuprato una, nell’agosto del 2007, nel centro di. I Ris e i test del Dna sono stati decisivi per individuare lo stupratore. L’indagine della procura di, coordinata da Maria Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, ha coinvolto in questii carabinieri milanesi e il Ris di Parma che il 30 novembre 2020 sono riusciti a identificare l’uomo grazie alla banca dati del Dna. Il 49enne è stato arrestato da CarabinieriPorta Monforte che hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale diTommaso Perna. Ha stuprato unaalla ...

Quel dna trovato su alcuni mozziconi di sigaretta è rimasto chiuso in un cassetto per 14 anni. Sino a quando la Banca Dati Nazionale ha accertato una corrispondenza con quello estrapolato ...

Grazie al Dna, stupratore identificato 14 anni dopo

Aveva violentato una donna che si stava recando al lavoro a Milano nel 2006. Un cittadino algerino di 49 anni - senza fissa dimora, irregolare e con precedenti penali - già in carcere dal 2017 per alt ...

