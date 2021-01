Derby alla Lazio, Veron fa festa: "Ho scritto subito a Correa!" (Di sabato 16 gennaio 2021) L'Estudiantes, la Samp e infine la Lazio. Il filo conduttore che lega Juan Sebastian Veron e Joaquin Correa è speciale. " È stato il primo al quale ho inviato un messaggio dopo il Derby - ha detto la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 16 gennaio 2021) L'Estudiantes, la Samp e infine la. Il filo conduttore che lega Juan Sebastiane Joaquin Correa è speciale. " È stato il primo al quale ho inviato un messaggio dopo il- ha detto la ...

JuventusTV : ?? @AlvaroMorata: «Sono maturato tanto in questi anni» Le parole dello spagnolo, dal rapporto con @Cristiano e… - OfficialASRoma : “#LazioRoma lo vedrò con mia nonna. Solo io e lei. Davanti alla tv rispettando i posti che ormai dall'inizio della… - cescofranco93 : Le dichiarazioni di #Fonseca, oltre a farmi capire che non ha capito come ha perso ed è grave per un allenatore di… - sportli26181512 : Derby alla #Lazio, Veron fa festa: “Ho scritto subito a Correa!”: L’argentino si complimenta con la sua ex squadra… - ReteSport : ??Fabio Petruzzi a #ReteSport ????: 'La diversità di approccio alla gara è stata palese: la Lazio ha dimostrato che p… -