Covid, la denuncia dei baretti di Chiaia: La polizia da noi e altrove zone franche (Di sabato 16 gennaio 2021) “Nella serata di ieri abbiamo assistito a un dispiegamento delle forze dell’ordine nel quadrilatero dei baretti di Chiaia senza precedenti. C’erano piu’ agenti di polizia che clienti, scene che purtroppo avvengono solo in questa zona, basta procedere centinaia di metri ed esistono quartieri franchi, dove la legge e’ un optional e nessuno si cura di effettuare controlli”. Lo afferma Aldo Maccaroni, presidente dell’Associazione Chiaia Night, riferendosi ai controlli delle forze dell’ordine a fronte dell’iniziativa di ribellione dei locali alle regole Covid che pero’ ieri non ha visto adesioni a Napoli. “Per quanto apprezziamo il lavoro delle forze dell’ordine – dice Maccaroni – e’ indubbio che quello che avviene davanti ai nostri bar e’ alquanto anomalo. Schieramenti che non si vedono nemmeno in ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) “Nella serata di ieri abbiamo assistito a un dispiegamento delle forze dell’ordine nel quadrilatero deidisenza precedenti. C’erano piu’ agenti diche clienti, scene che purtroppo avvengono solo in questa zona, basta procedere centinaia di metri ed esistono quartieri franchi, dove la legge e’ un optional e nessuno si cura di effettuare controlli”. Lo afferma Aldo Maccaroni, presidente dell’AssociazioneNight, riferendosi ai controlli delle forze dell’ordine a fronte dell’iniziativa di ribellione dei locali alle regoleche pero’ ieri non ha visto adesioni a Napoli. “Per quanto apprezziamo il lavoro delle forze dell’ordine – dice Maccaroni – e’ indubbio che quello che avviene davanti ai nostri bar e’ alquanto anomalo. Schieramenti che non si vedono nemmeno in ...

donatellabrusch : RT @marco73rm: Ma nessuno denuncia per procurato allarme Rai Uno? #Italiasi spot Covid(aspettiamoci la.terza.ondata) da infermieri e medi… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Opi Napoli: il movimento ”Insieme si può” denuncia rischio di focolai per le elezioni: Vista la preannunciata… - NurseTimes : ?? Nurse Times Opi Napoli: il movimento ”Insieme si può” denuncia rischio di focolai per le elezioni: Vista la prean… - Andrez1si : RT @ilSalvagenteit: ' #Vaccini anti #Covid a domicilio per le persone anziane': è una truffa La denuncia della @regionetoscana https://t.co… - ciculatin : Vaccino Covid. Pfizer denuncia problemi di produzione: campagna di vaccinazione a rischio ‘frenata’. Arcuri: “Da no… -