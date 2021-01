Bologna-Verona 1-0 | Mihajlovic | “Vittoria meritata | noi superiori”

Leggi su sportface

(Di sabato 16 gennaio 2021) “Siamo statie abbiamo vintomente. Conoscevamo la forza dell’Hellased eravamo pronti ad una partita difficile. La crisi? Per un mese e mezzo abbiamo giocato senza otto titolari. Non abbiamo vinto in otto giornate ma c’è sempre stata la prestazione e avremmo meritato qualcosa in più”. Così il tecnico delSinisaha commentato ladei suoi sull’Hellasper 1-0 grazie ad un rigore di Orsolini. Palacio e compagni tornano al successo dopo otto giornate e salgono a quota venti punti: “Dobbiamo osare di più, in certe zone del campo serve più responsabilità – ha detto l’allenatore ai microfoni di Sky Sport – La squadra deve avere più coraggio e deve prendersi il rischio di sbagliare”. C’è spazio per un commento sulla ...