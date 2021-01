Bologna Verona 1-0 LIVE: errore di Kalinic che si divora il pari (Di sabato 16 gennaio 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Bologna e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Dall’Ara”, Bologna e Verona si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Verona 1-0 MOVIOLA 1? Occasione Barrow – Subito Bologna pericoloso con Barrow che calcia in diagonale, dall’interno dell’area, trovando la sicura parata di Silvestri. 15? Occasione Orsolini – Gran palla di Vignato sul secondo palo per Orsolini che calcia in mezza rovesciata, all’interno dell’area piccola, e non trova la porta. 17 ‘ Rigore di Orsolini – Silvestri salva su Orsolini nell’uno contro uno, sul rimpallo Soriano scarta il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Dall’Ara”,si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Occasione Barrow – Subitopericoloso con Barrow che calcia in diagonale, dall’interno dell’area, trovando la sicura parata di Silvestri. 15? Occasione Orsolini – Gran palla di Vignato sul secondo palo per Orsolini che calcia in mezza rovesciata, all’interno dell’area piccola, e non trova la porta. 17 ‘ Rigore di Orsolini – Silvestri salva su Orsolini nell’uno contro uno, sul rimpallo Soriano scarta il ...

pazio93 : Ho il volume della tv su Bologna- Verona a 55, mi devo preoccupare? Non credo - cristrader1 : @MarioBocchio Già, ma #kulusevski gioca nella Juve, Diallo nel Man Utd, Barrow al Bologna, Colley nel Verona, Picco… - zazoomblog : Bologna Verona 1-0 LIVE: fine primo tempo - #Bologna #Verona #LIVE: #primo #tempo - tam_della : @Inter Bastaaaa VATTENE arrogante e incompetente, SEI TU IL GAP, sei tu che hai perso lo scudetto lo scorso anno, p… - SciabolataFFP : Dimarco sul fondo mette dentro un pallone su cui non arrivano né #Kalinic né #Faraoni, chiuso in angolo sul secondo… -