' Xbox Series X S | Mex | Nextquesti nomi sono un fottuto pasticcio' afferma Josef Fares

(Di venerdì 15 gennaio 2021) In una lunga intervista,ha parlato sia del suo prossimo gioco, It Takes Two, ma ha speso anche alcune parole riguardo la nomenclatura delle console di Microsoft,X eS. A detta sua infatti, questo tipo diconfonde facilmente le persone che vogliono acquistare una console. Alla domanda se It Takes Two trarrà vantaggio dai sistemi di nuova generazione,ha detto che le consolearrivate così tardi nella produzione che il team "non ha avuto davvero il tempo di adattarle e rendere speciale la versione PS5, oblah blah...In qualunque modo venga chiamata". Da qui,ha dato il via ad uno sfogo sulla ...

In una lunga intervista, Josef Fares ha parlato sia del suo prossimo gioco, It Takes Two, ma ha speso anche alcune parole riguardo la nomenclatura delle console di Microsoft, Xbox Series X e Xbox ...