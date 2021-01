Ufficiale | Spal | risolto il prestito con Esposito

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Come anticipato ieri, Sebastianoha lasciato la. Il giocatore torna all’Inter ma verrà girato inal Venezia. Si attende l’ufficialità del suo passaggio al club veneto. Per adesso è arrivata l’ufficialità del suo addio alla. “S.P.A.L. srl comunica di averanticipatamente ildall’Internazionale FC dell’attaccante Sebastiano. In questi mesi, Sebastianoha disputato 13 gare con la maglia biancazzurra (dieci in Serie B e tre in Coppa Italia) segnando un goal. La società biancazzurra ringrazia il calciatore per la professionalità dimostrata nel corso della sua esperienza a Ferrara, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.